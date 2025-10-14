加沙重建需要700亿美元

据圣裔国际通讯社（阿布那）报道，联合国开发计划署宣布，加沙地带的重建成本估计约为700亿美元。

该国际机构补充说：仅在未来两年内，加沙重建损坏就需要约200亿美元。加沙战争留下了约5000万吨废墟。在此期间，有42.5万套住房单元受损或完全被毁。

联合国开发计划署指出，在清理废墟行动期间预计会发现大量遗体，并强调：改善加沙地带的状况是一个长期且复杂的过程，需要大量时间。加沙84%的建筑物在战争期间受损。

联合国副秘书长法尔汉·哈克当地时间周一在向记者们发言时表示：联合国秘书长欢迎根据美国总统唐纳德·特朗普的提议，在加沙持续执行停火，包括释放以色列人质和巴勒斯坦被拘留者。

他补充说：秘书长感谢卡塔尔、埃及、美国和土耳其政府持续的调解努力，并承认红十字国际委员会在确保所有释放行动安全、人道地进行方面所发挥的必要作用。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列政权之间关于在加沙停火的间接谈判于星期一在埃及沿海城市沙姆沙伊赫开始。此次会议由埃及、卡塔尔和土耳其调解，旨在达成特朗普提议的停火协议，首日会议气氛被评估为积极，并宣布协议可能于周四或周五最终确定。

随着各方间接会谈的继续，哈马斯运动于周四凌晨发表声明，正式宣布已达成结束加沙地带战争和交换被扣押人员的协议。此后，有消息称双方正在就交换被扣押人员名单进行间接磋商，最终根据协议，交换被扣押人员的行动于周二上午开始。在此进展之后，所谓的加沙和平协议于周二在埃及沙姆沙伊赫由超过20个国家的领导人出席签署。