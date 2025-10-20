哈萨克斯坦国际《古兰经》比赛公布优胜者并落幕 + 图片

据阿圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，第二届国际《古兰经》比赛优胜者表彰仪式在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳国家清真寺举行。此次活动旨在庆祝哈萨克斯坦共和国日及哈萨克斯坦穆斯林宗教管理局成立三十五周年。

多位伊斯兰国家大使、知名文化人士、来自不同地区的宗教领袖以及阿斯塔纳当地民众出席了仪式。

哈萨克斯坦最高穆夫提在讲话中感谢了参赛者，并强调了《古兰经》比赛的精神重要性，他说："过去两天在首都回响的神圣经文，让我们的国家和土地充满了光明与吉庆。"

随后，对比赛评委进行了表彰，其中包括来自土耳其、沙特阿拉伯、吉尔吉斯斯坦、埃及和哈萨克斯坦的著名诵经师，并向他们颁发了荣誉证书。据哈萨克斯坦当地通讯社报道，优胜者获奖情况如下：

第一名：法赫德·本·穆罕默德·沙米（沙特阿拉伯），奖金2万美元

第二名：米拉朱丁·艾哈迈德扎达·艾哈迈德（塔吉克斯坦），奖金1.5万美元

第三名：舒汉·瓦利耶夫（哈萨克斯坦），奖金1万美元

并列第四名：萨利赫·穆罕默德·穆萨·图哈米（埃及）和贾利勒·努鲁丁奥夫（俄罗斯），各获奖金5千美元

最受参赛者欢迎诵经师奖：授予艾哈迈德·阿什拉夫·瓦利德·哈马德（巴勒斯坦），奖金3千美元。

此外，所有其他参赛者均获得了500美元的鼓励奖。

据悉，霍贾特伊斯兰赛义德·阿里·侯赛尼作为伊朗代表参加了此次比赛。



