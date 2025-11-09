爱资哈尔谴责雅加达清真寺剧烈爆炸案

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，爱资哈尔伊斯兰中心在一份声明中强调，以无辜、和平的民众在清真寺进行宗教功修时为袭击目标，是危害人类罪的罪行，是对为保护生命和维护社会免于混乱和破坏而建立的道德价值观的公然攻击，也证明了犯罪者完全丧失了所有宗教教义，并否认了所有人类和道德价值观。

爱资哈尔在表达与印度尼西亚政府和人民完全团结的同时，向全能的真主祈求伤者早日康复，并祈求该国人民及其他伊斯兰国家免遭一切伤害和灾祸。

与此同时，爱资哈尔反极端主义观察中心正关切地跟踪昨天在印度尼西亚首都雅加达发生的悲惨事件。该中心就发生在克拉帕加丁教育综合体、主麻拜期间的清真寺爆炸案，向印度尼西亚共和国、其官员和人民表示深切的哀悼和慰问。

这一不幸事件导致约54人受伤，伤势从轻微到严重不等，所有伤者均被送往医院接受必要的治疗。

爱资哈尔观察中心在强烈谴责这起以无辜民众在真主的房屋之一为目标的可怖事件的同时，强调此类行动，无论其动机或肇事者的性质如何，都与所有关于宽容的宗教教义和人性原则完全背道而驰。

爱资哈尔观察中心在声明最后宣布，在此危急情况下与印度尼西亚人民团结一致，并祝愿所有伤者迅速完全康复。