埃及宗教基金部：古埃及人是一神论者而并非多神教徒

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，埃及宗教基金部在持续争议和萨利赫·福赞新任沙特穆夫提先前发布的法特瓦以及他在担任现职之前关于参观法老时代建筑的言论之际，发布了关于古埃及人宗教及其崇拜对象的详细解释。

埃及宗教基金部在其官方网站上宣布：认为古埃及人普遍不信教的观念，明显是一种对古埃及文明怀有敌意的观点，被一些憎恶自身身份中任何埃及元素的人刻意宣扬，尤其是当涉及对这个古老民族和人民的尊崇和赞誉时。其中一些不怀好意者谎称并污蔑埃及人民曾崇拜偶像，直到穆萨（摩西）先知使命之后才认识一神论。学者们一致认为，古埃及人如同世界其他民族一样，包含信士与非信士。将古埃及人描述为偶像崇拜者、多神教徒或非崇拜至尊真主者等等，是极大的无知。相反，埃及自石器时代（公元前5至6千年）就已认识了崇拜独一、强大的真主的纯正一神论。

埃及宗教基金部继续写道：此处简要提供一些证据：首先，已确切证实有许多先知在埃及土地上被派遣，并号召其人民信仰一神论。这些先知包括塞斯，阿丹之子，然后是伊德里斯，易卜拉欣，优素福，随后是他的父亲叶尔孤白及其十二个兄弟，安优卜，左勒盖尔奈英，赫迪尔和鲁格曼。他们时代兴起的文明持续进行着一神论的号召。先知在埃及的存在证明了每个时期都存在一神论。否认这一点就是否认《古兰经》明文，这些明文告诉我们：「你只是一个警告者。」（创造者章/23），以及至尊的真主所说：「每个民族各有一个使者。」（优努斯章/47）。那么，他们怎能声称一个在历史深处存在了数千年的文明，是建立在以物配主和不信道的基础之上，且在数千年间没有任何报喜者和警告者呢？

埃及宗教基金部接着写道：第二：先知们的数量以及埃及土地在这光辉中所占的份额值得一提。

埃及宗教基金部最后说道：通过对《古兰经》、宗教文本和历史的研究表明，将所有古埃及人描述为多神教徒是一种不正确的概括。在古埃及，存在一神论者和有神论者，其某些时期，如阿肯那顿时期，见证了明显的一神论倾向。因此，埃及并非完全是一个偶像崇拜的国度，而是自早期阶段就已认识了崇拜独一真主的号召。