意大利民众示威要求释放都灵伊斯兰人物/教会领袖致信总统

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，意大利都灵市民举行示威，声援根据内政部长马泰奥·皮安特多西的命令被拘留并面临驱逐威胁的穆罕默德·沙欣伊玛目。圣萨尔瓦里奥多元文化社区的居民，连同天主教会的宗教代表、民间协会和工会，聚集在萨卢佐街清真寺前，表达他们对沙欣伊玛目的声援。此举是在他发表评论，将"阿克萨洪水"描述为巴勒斯坦抵抗行动之后进行的。

都灵宗教间对话网络中的数位活跃人物，包括皮内罗洛主教和教会领袖，在致意大利总统塞尔焦·马塔雷拉的信中强调，驱逐沙欣伊玛目可能会威胁到多年来在萨卢佐街清真寺进行的宗教间对话和社会活动。该清真寺是与当地社区及教育宗教机构密切合作的伊斯兰中心之一，并举办过传播社会基本法律和原则的课程，包括分发阿拉伯语版的意大利宪法。

穆斯林活动人士和教长加布里埃尔·云戈也指出，沙欣伊玛目在弱势社区的存在对于减少犯罪和社会问题起着重要作用，驱逐他不仅会损害社区安全，也会中断他的教育和跨文化活动。

另一方面，意大利内政部将沙欣伊玛目描述为国家安全的严重威胁，并提及他与穆斯林兄弟会的关联。这些指控与宗教间对话活动人士认为沙欣伊玛目是温和、调解型人物的观点形成鲜明对比。尽管如此，沙欣伊玛目的案件目前正等待司法审查，而伊斯兰社区及其他宗教社区的广泛支持，显示了他在促进文化与和平合作方面存在的重要性和敏感性。