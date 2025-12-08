印度修建新清真寺以纪念历史悠久的巴布里清真寺

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，在北方邦历史悠久的巴布里清真寺被毁33周年之际，伊斯兰组织"沙班"主席兼特伦甘纳邦穆斯林联合委员会协调员穆罕默德·穆什塔克·马利克宣布了在海得拉巴建造一座基于巴布里清真寺设计的纪念性清真寺的计划。他在海得拉巴一次大型公众集会上宣布："我曾亲眼目睹穆斯林在穆尔希达巴德肩扛砖块步行200公里，以建造一个巴布里清真寺的复制品。自2019年最高法院裁决以来，我就怀有这个梦想，如果真主意欲，巴布里纪念清真寺一定会在海得拉巴建成。"

穆罕默德·马利克表示，尽管预计会面临法律和政治障碍，该项目仍将于2025年12月底前奠基，并在明年取得显著建设进展。这一声明是在西孟加拉邦穆尔希达巴德地区雷吉纳加尔，来自崔纳木国大党的邦议会成员哈尤恩·卡比尔为另一座巴布里清真寺复制品奠基几天后发布的。卡比尔称此举是对穆斯林33年前所受深重创伤的"些许慰藉"。

数千名卡比尔的支持者出席了奠基仪式，这表明社会部分群体对重建失去遗产象征的愿望日益增长。马利克强调，海得拉巴的这座纪念清真寺不仅将作为礼拜场所，也将作为对1992年事件的提醒，该事件引发了遍及印度的教派骚乱，导致超过2000人（主要是穆斯林）丧生。

社区领袖宣布，计划在全印度范围内规划多个类似的修复和纪念项目，以保持对被毁的巴布里清真寺的记忆，并维护穆斯林与这一圣地之间的历史和身份联系。

据悉，1992年，印度教极端分子拆毁了16世纪建于阿约提亚的巴布里清真寺，引发了席卷数千人的致命群体暴力事件。印度教团体声称该清真寺建在他们神灵"罗摩"的出生地上。2019年，印度最高法院将有争议的土地判给了一座印度教寺庙，并表示不再受理其他诉求。