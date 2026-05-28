谢赫巴兹·谢里夫：巴基斯坦将永远与伊朗站在一起 / 希望为伊朗人民达成体面的和平协议

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫周三（宰牲节）与伊朗伊斯兰共和国总统马苏德·佩泽希齐扬通电话。这两位邻国领导人在持续约半小时的温暖而诚挚的通话中，互致了宰牲节祝福，并向两国人民以及伊斯兰民族表示祝贺。

伊朗伊斯兰共和国总统深度感谢巴基斯坦总理和陆军参谋长在该地区实现和平的努力中发挥的重要作用。佩泽希齐扬也感谢了参与这些和平努力的其他地区国家，包括沙特阿拉伯、卡塔尔和土耳其。

圣裔世界大会通讯社（阿布纳）在当前危机中表达巴基斯坦与伊朗的团结一致圣裔世界大会通讯社（阿布纳）

谢赫巴兹·谢里夫再次就伊朗人民在当前危机中失去宝贵生命向伊朗领导人和人民表达了团结一致。他感谢伊朗伊斯兰共和国总统就巴基斯坦当前外交努力所发表的兄弟般的言论，并表示巴基斯坦陆军参谋长赛义德·阿西姆·穆尼尔元帅无疑为实现地区和平做出了不懈努力。

巴基斯坦总理表示希望，符合伊朗人民尊严和荣耀的和平协议能够很快敲定，因为这有助于释放伊朗真正的经济潜力，并惠及整个地区。

圣裔世界大会通讯社（阿布纳）强调巴基斯坦将与伊朗站在一起圣裔世界大会通讯社（阿布纳）

他重申，作为一个兄弟般的邻国，巴基斯坦将永远与伊朗站在一起，地区实现和平后，两国将迎来美好的未来。