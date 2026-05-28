据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，谢赫·艾哈迈德·卡巴兰在一则信息中强调，美国和以色列对伊朗的战争遭遇了严重的失败，华盛顿的战略能力因与伊朗和霍尔木兹海峡的对抗而消耗殆尽。

他在谈到黎巴嫩南部实地局势发展时表示，曾获得美国和北约前所未有的全面武器支持的以色列军队，在所有边境城镇都被抵抗力量击败。

卡巴兰指出，沙特阿拉伯和伊朗是保障该地区稳定的两大强国，他认为两国之间的协议是化解内部骚乱和切断华盛顿及特拉维夫代理人介入黎巴嫩政治结构的唯一途径。

这位宗教人物在谈到正在进行的谈判时评估认为，黎巴嫩内部的政治和外交手段王牌非常强大。他强调，通过在战线前沿粉碎最危险的犹太复国主义-美国武器库，抵抗力量实现了对黎巴嫩最伟大、最具历史意义的持久战。在卡巴兰看来，这一伟大成就阻止了黎巴嫩政府走向自我毁灭的选择；因为目前除了抵抗力量和支持它的人民之外，没有任何保障国家主权和边界的担保者。

卡巴兰在讲话的另一部分直接向约瑟夫·奥恩发出信息，称他可以成为一位团结和包容国家的总统，不应让国家走向分裂。他对任何试图以美以联合游戏的形式打击军队的行为发出严厉警告，强调军队是内部和平的主要保障者，其面临的唯一风险是统治机构陷入西方-犹太复国主义旨在从内部引爆局势的项目陷阱中。