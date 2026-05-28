特朗普：我们不需要石油和海峡，我们也会摧毁阿曼！

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国政府首脑（唐纳德·特朗普）在部分内阁成员集会上，在回答记者关于霍尔木兹海峡局势的提问时表示：海峡将对所有人开放，不受任何人控制。我们将对其进行监督。

特朗普继续说道：阿曼也必须像其他国家一样行事，否则我们将不得不摧毁他们。特朗普在其自相矛盾的言论中继续说道：我们不需要石油。我们不需要海峡。我们什么也不需要。

在回答记者关于是否同意将伊朗的铀交给俄罗斯或中国的提问时，他回答说：“不同意”。

美国总统一周内第二次谈及伊朗政权更迭，并声称：“这确实发生了。一个政权已经倒台，下一个也倒台了。我们正在与第三个政权的残余部分打交道。”

在谈及制裁问题时，他表示伊朗必须首先“表现得体”，然后才有可能获得其在韩国的部分冻结资产。他没有为进一步谈判和协议留出余地。

美国总统一再强调希望沙特阿拉伯、阿联酋和其他国家加入《亚伯拉罕协议》，并将与以色列妥协视为阿拉伯国家对美国的“债务”，他说：“他们欠我们的”。

特朗普在内阁会议的另一部分讲话中说道：“皮特·赫格塞斯热爱战争，他是个好人。”

最后，特朗普重申：“我们不承认任何人有权阻止该海峡。在我们统治世界的时候，没有人会封锁任何海峡。”