宰牲节是伊斯兰民族团结与凝聚力的象征

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，世界伊斯兰教派团结大会秘书长霍贾特伊斯兰·瓦勒穆斯利明·沙赫里亚里在宰牲节来临之际发表贺词。贺词全文如下：

奉至仁至慈的真主之名

值此吉祥的宰牲节——这一奉献、虔诚与真主挚友易卜拉欣圣人忠诚精神体现的节日之际，我向全世界的穆斯林和统一的伊斯兰民族致以最诚挚的祝贺。宰牲节是超越私欲、接近真主的日子；在这一天，人们践行臣服于真理、为博取至高真主的喜悦而舍弃最心爱之物的伟大教诲。这个吉祥的日子是伊斯兰民族团结与同心的象征，全世界的穆斯林都凭借“认主独一”的箴言，齐聚于真主至尊的旗帜之下。

如今，伊斯兰世界比任何时候都更需要各教派之间的团结、兄弟情谊与同心同德，宰牲节是一个宝贵契机，使我们得以追随易卜拉欣圣人的道路，远离分裂与不当偏见，紧握真主的绳索，在面对伊斯兰民族的敌人时进一步巩固团结的阵线。希望借由这一伟大节日的吉祥，在尊贵的伊斯兰教化人心的教义荫庇下，我们能够见证伊斯兰世界日益强大、压迫与不公从伊斯兰社会特别是受压迫的巴勒斯坦民族身上得以消除，以及和平与安全在世界各地持久地建立起来。我祈求至高无上的真主赐予全世界所有穆斯林在趋近与团结的道路上日益获得荣耀、尊严与成功。