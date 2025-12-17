叙利亚裔穆斯林在悉尼的勇敢之举；艾哈迈德·艾哈迈德成为澳大利亚英雄 + 视频

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，在澳大利亚悉尼邦迪海滩发生的武装袭击引发的混乱与恐慌时刻，穆斯林“艾哈迈德·艾哈迈德”的名字成为广泛关注的焦点。澳大利亚官方因其勇敢行为称他为“英雄”。

这一称号是在艾哈迈德·艾哈迈德英勇行动之后授予的。他在袭击过程中解除了两名袭击者中一人的武装。此次袭击导致16人死亡，29人受伤，震惊了澳大利亚并引发全球关注。

艾哈迈德·艾哈迈德的亲属表示，他拥有澳大利亚国籍，祖籍叙利亚。他的介入纯粹出于人道动机，目的是为了阻止枪击并拯救平民生命。这起事件发生在邦迪海滩庆祝犹太教光明节活动期间。新南威尔士州州长证实其中一名袭击者被击毙。

叙利亚根源与人道动机

艾哈迈德·艾哈迈德的亲属穆斯塔法·阿萨德在接受“阿拉伯电视台”采访时表示，艾哈迈德来自叙利亚伊德利卜省的阿尔尼拉布村，他的行动是出于人道动机。他补充说，艾哈迈德在试图解除袭击者武装时，左肩和左手各中一枪，被送往医院。他身体状况稳定，计划接受手术取出子弹。

阿萨德转述艾哈迈德·艾哈迈德的话说：“我所做的是一个人道主义行为。任何正直的人都不会眼睁睁看着人们被杀害而不采取行动阻止它。”

澳大利亚高层官员周日赞扬了艾哈迈德·艾哈迈德的英勇行为，并称他为“英雄”。州警务处长表示，此次袭击中有29人受伤，包括两名警察。澳大利亚及全球媒体广泛报道了此事件，并重点突出了艾哈迈德·艾哈迈德的行动。

穆斯塔法·阿萨德在澳大利亚“7NEWS”电视台的采访中，在艾哈迈德·艾哈迈德住院的医院外表示：“他拯救了无数生命。”