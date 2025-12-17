认识悉尼袭击中丧生的、支持加沙战争的拉比 + 照片

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，希伯来媒体公布了悉尼周日袭击事件中一名遇害者的细节，显示他是一位与加沙战争有关的犹太教拉比。

据以色列记者兼活动家哈诺赫·达乌姆在其Instagram账户上称，悉尼“查巴德”运动的代表拉比“以利·施林格”在此次袭击的遇难者之列。

达乌姆补充说，施林格在2023年10月7日之后曾前往以色列，通过探望士兵来鼓励他们继续在加沙的战争。

Ynet网站也发布了一张41岁的施林格与以色列士兵站在军用车辆上的照片，尽管不清楚这张照片拍摄于加沙还是其他地方。对施林格社交媒体账户的审查显示，他将同一张照片用作其Facebook和Instagram的个人资料照片。

施林格自2008年起担任“查巴德”运动在悉尼的代表。他已婚并有五个孩子，最小的孩子只有几个月大。

他还曾致信澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯，回应工党政府承认巴勒斯坦国的决定，信中写道：“我请求您不要背叛犹太民族。这片土地是上帝赐予亚伯拉罕、然后赐予以撒和雅各，作为犹太民族永恒家园的。”他补充说：“纵观历史，犹太人多次被驱逐出自己的土地。现在您有机会站在正义和正确的一边。通过撤销这一背叛性的决定，您不仅尊重犹太民族和我们的遗产，也支持了上帝的话语。”

值得一提的是，“查巴德”运动拒绝承认巴勒斯坦人民的权利，并反对任何将部分巴勒斯坦土地移交给他们的协议。