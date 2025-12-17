伊维耶；拥有四种宗教、被誉为白俄罗斯鞑靼人之麦加的城市

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，“伊维耶”市位于白俄罗斯西北部的格罗德诺州，素有“四教之城”的美誉。几个世纪以来，穆斯林、天主教徒、东正教徒和犹太人一直在此共同生活。如今，得益于白俄罗斯最古老且仍在运营的清真寺，它在白俄罗斯伊斯兰历史中占有特殊地位。

伊维耶也被誉为“白俄罗斯鞑靼人的麦加”，拥有一座独特且超过140年持续运营历史的木制清真寺，如今被视为白俄罗斯穆斯林的灵性中心。这座清真寺建于1882年至1884年间，由天主教徒、当地女地主阿尔弗雷达·扎莫伊斯卡伯爵夫人资助建造，这本身就是欧洲中心宗教共存的一个象征。

据伊维耶清真寺伊玛目阿达姆·拉德茨基介绍，这座清真寺是白俄罗斯最古老的运营中的清真寺，在包括苏联反宗教政策时期，甚至纳粹占领时期在内的所有历史动荡时期，都从未关闭过。他强调，这座木结构建筑奇迹般地免遭了毁坏。

伊维耶清真寺在2014年至2017年间进行了大规模修复，仅依据一张第一次世界大战时期的古老照片进行重建。此次修复工程得到了穆斯林和伊斯兰遗产爱好者的广泛参与，使清真寺的面貌恢复了20世纪初的历史原貌。

伊维耶穆斯林社区的形成根源可追溯到14和15世纪，当时立陶宛大公国招募了“金帐汗国”的鞑靼战士来防御条顿骑士团的入侵。其中一部分鞑靼人因在历史性的“格伦瓦尔德之战”中的贡献，从立陶宛大公维陶塔斯那里获得了伊维耶的土地并定居于此。

如今，约有500名纯血统鞑靼人的后裔生活在伊维耶。在古尔邦节和开斋节等场合，来自白俄罗斯全国乃至国外的穆斯林都会来到这座清真寺参加节日祈祷。清真寺的主要祈祷使用阿拉伯语和俄语进行。除了宗教功能，这里还开展教育活动，如为儿童教授阿拉伯语和伊斯兰基础知识。

据当地媒体报道，考虑到特殊的人口构成，伊维耶不通过宣礼塔的扬声器播放宣礼，而是通过电话和即时通讯软件进行祈祷通知。伊玛目表示，周五聚礼有50至70人参加，伊斯兰节日期间人数可达约300人。

伊维耶鞑靼人伊斯兰文化另一个独特的体现是艺术。这种艺术作品融合了白俄罗斯本土植物图案和阿拉伯语《古兰经》经文。这些绘制在纸张、织物、玻璃甚至传统手工编织毛巾上的作品，在本地艺术与伊斯兰信仰之间建立了深厚的联系。2024年，伊维耶地区的穆基里制作艺术被列为非物质文化遗产。

据“伊维耶民族文化博物馆”官员称，尽管该市的人口构成在历史上发生了变化，如今天主教徒占大多数，但鞑靼人的伊斯兰身份和伊维耶清真寺的地位，仍然使这座城市成为欧洲本土伊斯兰教延续的一个罕见典范。