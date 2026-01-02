近年来，关于媒体发展的核心议题已从“谁拥有更多网络”转向“谁在意义流通中扮演更有效角色”。线性广播逐步式微、受众呈碎片化趋势、内容消费集中于平台中心，这既挑战了传统媒体秩序，也催生了新型媒体行动模式——这些模式不依赖天线或全域覆盖，却能实现跨国影响力。

在这一新秩序中，媒体与其说是信息的传播者，不如说是叙事流通的赋能者。其意义不再由单一中心单向传递，而是在媒体、平台与文化行动者构成的网络中不断生产、重释和固化。国际经验显示，无需依赖传统电视网络，同样可以发展成为具有国际影响力的内容与叙事权威——其内容通过跨媒体合作与互动实现传播。

在伊朗媒体格局中，伊朗广播电视台旗下的萨哈布网络正可置于此框架下来理解。萨哈布并非一个新增的传统线性电视频道，而是作为一个媒体枢纽运作——其主要职能是为国际受众及合作媒体机构生产、包装并分发多语言内容。这一实践表明，即便在传统广播体制内，也能通过组织重构来适应后广播时代的传播逻辑。

萨哈布专注于多语言叙事生产、开发非娱乐导向的叙事驱动点播平台，并建立便于内容获取、引用与再分发的基础设施。这反映出一个重要现实，当今媒体影响力源自意义在网络中的流通，而非仅依赖直接播送。点播平台并非为与娱乐平台竞争，而是作为叙事库与内容参照库——叙事在此沉淀、固化，并通过与更大型及区域性媒体的互动进入流通循环。

在这一模式中，与国外及区域媒体合作、运用转播和改编能力、目标性布局社交媒体，共同构成统一战略。社交媒体在此框架下并非终极目标，而是加速叙事流通的通道。关键在于叙事在不同媒体层级的持续存在，而非内容的瞬时呈现。

萨哈布的经验值得关注，因为它表明媒体枢纽化未必脱离国家使命或国际传播职责。相反，该模式可有效应对经典广播模式日益增长的限制、敏感性与成本。正如国际案例通过降低频道显性存在、提升网络化分发能力而成为具有影响力的行动者，萨哈布亦沿此路径发展——其媒体存在不仅体现于遥控器，更贯穿各国受众视野与认知中的意义流动。

国际媒体未来的发展趋势似乎已明确，媒体不再仅聚焦天线数量，而在于组织叙事能力、生产多语言内容及积极参与全球媒体生态。在这一图景中，萨哈布式媒体枢纽或将扮演超越传统网络的角色——这些角色虽更为隐性，但其影响将更加深远且持久。

侯赛因·谢希安萨哈布网络总监