阿拉格齐：伊朗准备达成基于相互尊重的公平协议；世界应知我们不会在自身权利上让步

伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在为伦敦出版的《卫报》撰写的署名文章中写道，伊朗不畏惧为达成一项公平且持久的协议而进行谈判。

‌

据今日帕尔斯（Parstoday）报道：阿拉格齐提及以色列政权的行动及内塔尼亚胡试图将美国拖入与伊朗对抗的努力，称这一进程代价高昂且史无前例，并补充道：越来越多的美国人现在承认，以色列并非盟友，而是一个负担。

‌

伊朗外交负责人强调：去年六月的战争表明，夸大以色列政权的力量及其神话般的叙事报道已让西方付出了沉重代价。阿拉格齐还将伊朗核计划危机称为以色列编造故事影响美国外交政策的明显例证，并重申了伊朗基于宗教、道德及安全考量的和平核原则。

‌

伊朗外长补充道，美国的"极限施压"政策只会催生伊朗的"极限抵抗"，如今越来越多的美国人已承认过去政策的无效性。阿拉格齐同时指出，以色列占领政权对巴勒斯坦人权利的广泛侵犯及其对地区国家的威胁，并强调需凝聚新动力以遏制这一共同的以色列威胁。

‌

伊朗外长表示：尽管以色列政权在核谈判期间对伊朗外交进行了攻击，伊朗仍准备达成一项确保相互尊重与互利、并包含以切实且可核查方式解除制裁的协议。

‌

伊朗外交政策负责人强调，世界必须知道伊朗人不会在自己的权利上退让，并且达成公平与和平协议的时间窗口很短，这需要更大的勇气和胆识。