新闻 | 伊朗就美国威胁致信国际原子能机构 / 哈马斯：解除武装是幻想

据今日帕尔斯 报道：针对美国近期对伊朗和平核计划的威胁，伊朗伊斯兰共和国驻维也纳国际组织常驻代表团致信国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西，警告称将这些威胁正常化将对原子能机构的信誉及全球防扩散体系带来危险。伊朗伊斯兰共和国驻维也纳国际组织常驻代表团周三在社交平台X上发布消息警告称：将此类威胁正常化将危及国际原子能机构的信誉，并削弱基于其核查活动建立的国际信任。该消息补充道，这种鲁莽行为必须受到谴责，相关责任人应被彻底追究。

‌

哈姆丹：解除哈马斯武装纯属幻想

‌

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级成员乌萨马·哈姆丹强烈谴责犹太复国主义政权在停火协议执行上的阻挠行为，并强调在被占领方屡次背约的背景下谈论解除抵抗组织的武器是不切实际且徒劳的。哈姆丹表示：以色列政权的最终目标是将巴勒斯坦人从加沙和约旦河西岸强制迁移出去。

‌

苏丹军队在科尔多凡地区推进

‌

新闻来源报道称，苏丹军队周三成功从快速支援部队手中夺回了北科尔多凡州和南科尔多凡州的部分地区。知情军事消息人士宣布，陆军部队在周三与快速支援部队发生激烈冲突后，已控制阿尔里亚什、卡兹吉尔、哈马迪和迪巴特等地区。另一方面，快速支援部队司令部宣称控制了南科尔多凡州卡杜格利市附近的一个城镇。