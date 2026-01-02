新闻｜卡利巴夫：伊朗人民对任何挑衅的回应都是出乎意料的／欧洲人不信任特朗普

伊朗伊斯兰议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫周二晚在社交平台X的个人页面上写道：伊朗为捍卫自身安全不需要征得任何人的许可。帕尔斯今日报道，他补充说：伊朗人民对任何冒险和挑衅的回应，将是广泛的、毫不妥协的，甚至是出乎意料的。‌

卡利巴夫强调：伊朗为维护自身利益以及进行正当、合法自卫所作出的决定和行动，未必是可预测的，也不一定与过去相同。

‌以色列军队自杀率创15年来新高

‌在以色列政权内部危机持续之际，该政权军方周二简要公布了2025年的伤亡数据。根据报告，2025年共有151名以色列军队士兵因各种原因死亡。其中，记录在案的自杀致死事件达21起，创下过去15年来的最高纪录。

‌伊朗参与的金砖国家“金砖+”海上联合演习将在南非举行

‌另据金砖国家方面的消息，南非国防部宣布，将于2026年1月9日至16日在南非沿海举行“金砖+”框架下的联合海上演习，伊朗、中国和俄罗斯将参加此次演习。金砖+成员国海军将在演习中开展联合海上安全行动、协同与行动协调训练，以及一系列海上防护演练。该演习名为“和平意志2026”，由中国担任指挥。

‌《明镜》周刊：欧洲人不信任特朗普

‌此外，德国《明镜》周刊报道称，一段涉及欧洲官员与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通话的录音文件泄露，显示这些官员并不信任美国总统唐纳德·特朗普。报道称，欧洲官员在相关对话中对泽连斯基与特朗普的谈判结果表示欢迎，但总体上并不十分乐观。录音中，德国总理建议泽连斯基在领土让渡问题以及安全保障方面保持警惕。

‌

美国最大青年组织中9.2万名性侵受害者

‌来自美国的另一则消息显示，针对美国童子军组织（BSA）——被视为该国培养英雄精神的最大象征性青年组织——的性侵指控已达9.2万起。投诉者称，他们在参与该组织志愿服务期间遭到性侵。欧洲新闻台（Euronews）报道称，声称在美国童子军组织服务期间遭受性虐待的人数已达到9.27万人。

342/