巴基斯坦：我们不会加入任何与以色列关系正常化的协议

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）援引路透社报道，一名巴基斯坦知情人士向路透社表示，伊斯兰堡拒绝了美国总统唐纳德·特朗普提出的加入与犹太复国主义政权关系正常化进程的请求。该消息人士强调，特朗普试图将伊朗停火外交与推动各国加入《亚伯拉罕协议》的更广泛压力挂钩的做法是错误的，伊朗问题与同以色列关系正常化毫无关联。巴基斯坦不会改变其针对巴勒斯坦问题的原则立场。该消息人士称，巴基斯坦没有义务接受此类要求，也不准备在美国的压力下改变其关于巴勒斯坦问题的原则立场。

巴基斯坦国防部长赫瓦贾·穆罕默德·阿西夫也强调，其国家不会加入任何与犹太复国主义政权关系正常化的协议，因为此举与巴基斯坦的思想原则相悖。他表示：“我们怎么能与那些连一天都无法信任其言辞的人坐在同一张谈判桌上？我们的立场非常明确，这个问题对我们来说是不可接受的。”巴基斯坦国防部长还指出巴勒斯坦问题在伊斯兰堡官方政策中的地位，补充道：“巴基斯坦是唯一一个连护照上都未印有以色列名称的国家。”此番表态是在特朗普宣布已要求沙特阿拉伯、卡塔尔、巴基斯坦、埃及、约旦和土耳其等国集体加入旨在与犹太复国主义政权关系正常化的《亚伯拉罕协议》后作出的。