一天内近2800名阿富汗移民返回；从伊朗和巴基斯坦回国人数增加

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，塔利班称在过去一天内有数千名阿富汗移民从该国各个边境返回。与此同时，随着邻国驱逐移民的增加，关于阿富汗人道主义危机加剧的担忧也在上升。

塔利班副发言人哈姆杜拉·菲特拉特周三宣布，在过去一天内，有2,797人（分属517个家庭）从邻国进入阿富汗。据他称，其中约2,600人仅通过托尔卡姆边境进入该国，其余人则从斯平博尔达克、尼姆鲁兹和伊斯兰卡拉口岸返回阿富汗。

这些统计数据公布之际，伊朗和巴基斯坦驱逐阿富汗移民的进程在近几个月来正在加速。联合国预测，仅在2026年4月至12月期间，可能约有270万阿富汗公民将被遣返回国。分析人士认为，驱逐行动的加剧表明，一些邻国在与塔利班政府打交道时，将阿富汗移民问题作为政治和安全施压的杠杆；而阿富汗现任政府迄今也未能通过有效外交手段遏制这一驱逐进程。

数百万人可能返回这个面临严重经济危机、普遍失业和福利基础设施薄弱的国家，这将给该国有限的资源带来巨大压力，并增加人道主义和社会危机的风险。过去几十年来，阿富汗一直是世界上最大的移民来源地之一，数百万阿富汗公民作为移民或难民生活在不同国家。随着近年来的政治局势变化和塔利班的掌权，移民浪潮（无论是合法的还是非法的）再次增加。

专家表示，这一趋势的持续表明，部分社会民众的安全感和信任度处于较低水平，以至于许多公民宁愿忍受在其他国家的困难、歧视和艰苦生活，也在阿富汗之外寻求未来。分析人士认为，只要国内的经济、安全和社会条件得不到改善，阿富汗在生活和工作方面没有形成光明的前景，移民进程就仍将是该国面临的最大挑战之一。