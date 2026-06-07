据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在第二十九届圣彼得堡国际经济论坛全体会议上，对西方主导的全球发展模式提出批评。普京表示，数十年来，全球发展模式围绕着西方意志下的少数几个金融中心、技术解决方案、保险和物流中心、评级机构及储备货币构建而成。普京称，这种结构被标榜为适用于所有国家的全球性模式，但实质上是一个有意设计来制造依赖或掠夺资源的系统。俄罗斯总统指出，这种西方机制已被用作政治施压与不公平竞争的工具；支付、技术、物流甚至信息访问通道随时可能被切断，以惩罚那些决定按照本国国家利益行事的国家。普京还指出，当今绝大多数国家、企业家、银行、工业企业、农民及其运输公司都能亲眼目睹西方这种做法。

他表示，投资计划和商业发展努力总是可能面临严重风险，且存在各国所依赖的外部基础设施反过来被用于对付自身的危险。普京补充道，在这种情况下，各国已开始发展自己的技术、建立自己的供应渠道和所需的机构。俄罗斯总统强调，当经济增长惠及更多国家，当机遇向此前被边缘化的数十亿人敞开时，世界才会更加公正。他还强调，至关重要的是，各国的新增长中心能够决定自己的发展道路，获取更多附加值，并创建自己的品牌、标准和能力。