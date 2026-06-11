海上避难所：渔船成为提尔市战争流离失所者的家

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在黎巴嫩南部提尔港一个安静的角落，一艘小型渔船随着轻柔的海浪缓缓摇曳。这艘船不再装载满当当的渔网，它的主人也不再为在黎明时分开启新的航程而做准备。这艘船现在已成为一个家庭为了逃避战争而寻求的临时住所和最后避难所。据半岛电视台报道，黎巴嫩渔民穆罕默德·阿布·阿莱宁和他的妻子纳斯林就住在这艘渔船上。当他们脚下的土地变得狭窄，恐惧的包围圈日益扩大时，大海对穆罕默德来说已不仅仅是工作谋生的地方，它变成了遮风挡雨的屋顶，让他可以安睡，并试图躲避那些越来越接近他在提尔市拉马尔区家园的轰炸。

直到几个月前，这个家庭的生活还很正常。在提尔有房子，父亲以捕鱼为生，孩子们在上学。但随着犹太复国主义政权空袭的加剧，以及轰炸向居民区的逼近，一切都变了。空袭落在房屋附近，爆炸声成为日常生活的一部分；以至于留下来似乎比离开更危险。在这种情况下，这家人决定搬迁。

穆罕默德说：“感谢真主，在这里我们可以吃饭、有水喝、能睡觉；但这不是生活。”战争不仅夺走了穆罕默德的房子，也夺走了他唯一的收入来源。他已经三个月没能出海捕鱼了，因为战争给提尔市的渔民创造了新的困难条件。穆罕默德的处境并非个例。提尔港的数百名渔民也突然发现自己失去了收入来源，对未来没有明确的希望。