据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，威尔士卡迪夫大学的一位教授就伊斯兰教在英国（大不列颠联合王国）的历史发表了一篇文章。他在文章中明确指出，与普遍认知相反，伊斯兰教在这个国家有着深厚而牢固的历史根基，穆斯林在此地的存在并不局限于最近几十年。卡迪夫大学伊斯兰研究中心副主任阿卜杜勒·阿齐姆·艾哈迈德博士在其题为“穆斯林威尔士；九个地点的历史”的研究中，试图依靠历史证据，重新解读伊斯兰教在该地区城镇和乡村留下的足迹。英国穆斯林杂志报道了这项研究，该研究将伊斯兰教介绍为威尔士部分地区日常生活中不可分割的一部分。根据这项研究，威尔士已知最古老的穆斯林坟墓位于卡马森郡，那是一座属于赫蒂彻·阿米莉亚·布克斯夫人的墓。她生于1867年，后皈依伊斯兰教，并与米尔·布克斯结婚，后者是来英国学习法律的印度一个知名家族的成员。这桩婚姻在利物浦伊斯兰机构正式登记，该机构在英国早期穆斯林历史中占有重要地位。赫蒂彻·阿米莉亚·布克斯于1893年去世，年仅26岁，如今她的墓地在这项研究中被介绍为威尔士穆斯林存在的最重要历史标志之一。在该作品的其他部分，阿卜杜勒·阿齐兹·艾哈迈德博士指出了一些鲜为人知但却很重要的例子，显示了伊斯兰教与威尔士社会文化历史的联系。例如，穆斯林工匠曾参与安格尔西岛教堂彩色玻璃窗的制作，这表明穆斯林的存在不仅限于个人生活或移民，也体现在宗教艺术和建筑中。此外，这项研究还提到，首次将《古兰经》翻译成威尔士语的尝试于1879年在南威尔士的阿伯德尔进行，这显示了威尔士社会与伊斯兰教之间早期思想和语言的接触。这项研究还讲述了威尔士第一个穆斯林社区的创始人阿卜杜勒·哈米德酋长的生活，他在1944年第二次世界大战期间伦敦遭轰炸时丧生。根据作者的说法，重新审视这些人物和地点表明，伊斯兰教在威尔士的历史并非边缘和偶然的，而是这片土地历史结构的一部分。根据现有统计数据，目前约有6.7万名穆斯林生活在威尔士，他们来自不同的背景、文化和故乡，代表了那种历史存在在今天的延续。