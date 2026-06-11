埃尔多安：土耳其的安全始于贝鲁特、大马士革和阿勒颇

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，土耳其总统埃尔多安在一次会议上表示：土耳其的安全不仅仅局限于该国的官方边界，也不始于哈塔伊，而是与阿勒颇、大马士革和贝鲁特的局势直接相关。他认为以色列对叙利亚和黎巴嫩的袭击是对这两个国家边界以外的威胁，并强调这一进程目前已达到可能直接影响土耳其安全的阶段。他批评以色列继续在黎巴嫩和叙利亚开展军事行动，称这些行为是导致地区不安全扩大的因素，并警告说这种局势的后果不仅会波及中东，还可能波及整个世界。埃尔多安还明确指出，土耳其非常清楚其所称的“以色列计划的最终目标”，并且不会允许这些目标实现。土耳其总统接着说，遏制以色列的行动是国际社会的共同责任，并要求采取集体行动以防止危机升级。他还宣布，土耳其已加紧筹备在安卡拉举行的北约峰会，并认为唐纳德·特朗普出席此次峰会将有助于加强该联盟的内部团结。埃尔多安最后警告说，任何侵犯土耳其或塞浦路斯土耳其族人权利的行为都将面临明确而严厉的回应。