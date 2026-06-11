据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，穆斯林占尼日利亚人口的一半以上，但他们在该国重要的政府和经济职位中并不显眼，其中大部分人，尤其是在尼日利亚北部，正遭受贫困和失业的困扰。这种状况为“博科圣地”等武装团体的出现提供了土壤。伊斯兰教于公元10世纪传入尼日利亚北部，而基督教则是随着20世纪英国的殖民统治进入该国，并主要在尼日利亚南部地区传播。根据半岛电视台“Rawda Ojeh”的一份报道，尼日利亚的历史并非没有宗教和教派间的紧张关系。这些紧张关系的根源在于该国的地理划分以及不同群体对英国殖民统治的不同立场。然而，21世纪初武装团体的出现，包括博科圣地，改变了局势，并促使尼日利亚的穆斯林和基督徒为避免更广泛的冲突而走向某种共存。来自尼日利亚卡诺州的议会代表穆罕默德·加尔巴就此表示，这些团体对人民的袭击并非基于宗教，这与美国的说法相反。即使在尼日利亚中部和北部地区，也存在基督徒杀害穆斯林的事件。他还提到了博尔诺州奇博克学校学生被绑架事件，并表示这些女孩大多数是穆斯林。尼日利亚的骚乱和不安全局势不分宗教和教派。在尼日利亚，总统职位传统上在穆斯林和基督徒之间轮流坐庄。此外，该国乃至整个非洲大陆最富有的人阿里科·丹格特，就是一位出生在尼日利亚北部卡诺市的穆斯林。尽管如此，尼日利亚最多的穷人和失业者也生活在穆斯林占多数的北部地区。这种情况在很大程度上与尼日利亚正规教育体系上存在的分歧有关。阿布贾清真寺的伊玛目易卜拉欣·米格哈里认为，尼日利亚的穆斯林在人口上是多数，但在影响力和参与公私部门方面处于较弱地位，仍未能与基督徒在许多领域并驾齐驱。尼日利亚拥有超过1亿穆斯林，总人口约2.4亿，是非洲穆斯林人口最多的国家。该国大多数穆斯林是逊尼派，居住在卡诺、博尔诺和索科托等北部州。这些地区在英国殖民者确定尼日利亚当前边界之前，曾拥有独立的伊斯兰政府和王国。