埃尔多安与穆罕默德·本·萨勒曼规避霍尔木兹海峡的联合项目

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，土耳其和沙特阿拉伯正寻求修复历史悠久的汉志铁路并将其延伸至阿曼海岸，该项目可能会减少该地区对霍尔木兹海峡的依赖并改写西亚的地缘政治版图。距离汉志铁路列车最后一次从大马士革往返麦地那已过去一个多世纪。如今，土耳其和沙特不仅计划修复这条历史路线，还打算将其延伸到阿曼的印度洋海岸，该项目若能实现，将成为霍尔木兹海峡最重要的替代走廊之一。土耳其交通部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉洛格鲁上周日（伊朗历3月17日）宣布，正在与利雅得就连接土耳其铁路网至沙特阿拉伯、再到阿曼进行密集谈判。据他介绍，这条从欧洲南部开始、延伸至印度洋的走廊，除了货运外，还可以在运送朝觐者和旅游业发展方面发挥作用。根据宣布的计划，第一步是将土耳其铁路网连接到阿勒颇。然后，这条历史悠久的路线将穿过阿勒颇、大马士革和约旦，进入沙特阿拉伯，最后到达阿曼。土耳其、叙利亚和约旦最近签署了一项更新铁路基础设施的三方谅解协议。与此同时，叙利亚当局已宣布制定一条为期三年的路线图以跟进该计划的执行。然而，这条道路并非一帆风顺。叙利亚内战摧毁了该国的铁路基础设施。在叙利亚2800公里的铁路网中，只有约1050公里可用。全面修复需要约55亿美元的投资和三到五年的时间。此外，汉志铁路的历史铁轨是窄轨（1050毫米），而现代铁路的世界标准是1435毫米。这种不一致意味着需要重建大部分路线。信号设备和标准的差异也增加了项目成本。汉志铁路修复项目不仅仅局限于铁路。发展计划还包括公路、海运、边境物流和港口升级。土耳其希望在未来四到五年内完成这条走廊的建设，巩固其作为欧洲、西亚和海湾之间交通枢纽的地位。然而，从叙利亚不稳定的局势到地区竞争，以及55亿美元的重建资金，这些政治挑战都对项目的实现提出了严峻的问题。