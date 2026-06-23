真主党：犹太复国主义政权已超过300次违反停火

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，黎巴嫩真主党今日强调，任何人无权剥夺黎巴嫩及其人民和抵抗力量保卫领土与主权的权利，并驳斥了敌人关于违反停火的指控。真主党在声明中表示，这些指控是敌人为误导舆论、破坏伊朗与美国谅解备忘录而持续散布的谎言。真主党宣布，自周五清晨至今，犹太复国主义敌人已记录到300次违反和侵略行为，包括战机和无人机空袭、各口径炮击以及对超25个城镇和村庄发射磷弹，其中包含纳巴提耶市。这些袭击已造成超111人殉难、176人受伤，初步信息显示敌人使用了国际禁用的集束炸弹。仅今天上午至今的袭击就至少达180次，导致超28人殉难（含3名黎巴嫩军人）和35人受伤。真主党强调，事实证明撒谎成性的敌人从未遵守停火协议条款，并指出犹太复国主义占领军应对违反协议承担全部责任。真主党呼吁所有国家，特别是美国，应施压以色列执行协议、停止攻击，而非推卸责任。声明最后强调，黎巴嫩及其人民和抵抗力量有权保卫领土与主权，敌人企图确立继续侵略的自由是不可接受的，将侵略者赶出国土只是时间问题。