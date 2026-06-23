巴加伊：工作基础是“承诺对承诺” / 伊朗监督美方履约

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加伊在阐述昨日（周一）在瑞士举行的、由巴基斯坦和卡塔尔斡旋、历时18小时的谈判结果时表示：伊朗伊斯兰共和国代表团在就执行《结束战争谅解备忘录》条款进行密集对话后，已启程回国。他指出，这些对话聚焦于备忘录第1、5、10和11条，于周日上午在瑞士（卢塞恩湖）开始，持续至周一凌晨。根据调解国（卡塔尔和巴基斯坦）经与伊美双方协商制定的联合声明，已为监督备忘录条款执行设定了操作机制，并决定继续在专家和技术层面进行对话，以推动停战谅解的有效落实。外交部发言人表示，鉴于备忘录第13条规定最终协议谈判的启动取决于第1、4、5、10和11条的执行开始与持续，本次会议达成的共识（特别是关于结束黎巴嫩战争及军事行动的第1条，通过建立由各方及黎巴嫩共和国参与的冲突管控机制；以及关于伊朗石油和石化产品出口的第10条和关于解冻伊朗被冻结资产的第11条）将有助于推动相互承诺的履行。巴加伊指出，工作基础是“承诺对承诺”，伊朗伊斯兰共和国将在监督对方履约的同时，利用一切手段确保这些承诺得到落实。赛义德·阿巴斯·阿拉格奇也在X平台上表示，巴基斯坦和卡塔尔的不懈斡旋为结束黎巴嫩战争取得了重大进展，石油和石化出口制裁已暂停，海上封锁已解除，部分被冻结资产已解冻，伊朗经济重建与发展的宏大计划已启动。