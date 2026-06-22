特朗普：如果战争继续，霍尔木兹海峡将完全关闭，世界将面临衰退

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国总统在周五发布的一次采访中，再次提及他对因继续对伊战争而导致世界石油储备短缺的担忧。唐纳德·特朗普在接受阿克西奥斯新闻网站采访时表示：“如果我们继续轰炸伊朗，我们现在就会看到霍尔木兹海峡完全被关闭。”特朗普接着说：“整个海峡将被布设水雷，导弹将在价值数十亿美元的船只上空飞行；这些船只将再也不敢扬帆航行和移动；而我们将在数月内没有任何石油供应。”他在回应那些认为美国应更严厉对待伊朗并继续战争的美国批评者时也表示：“我能更严厉的唯一方式，就是再过两三周去那里，继续轰炸他们，对吧？但这会给我们带来什么？霍尔木兹海峡不会重新开放。”美国总统补充道：“我们将数月没有石油。只要你在投掷炸弹，那个海峡就会自动保持关闭。”他随后补充说：“这正是可能导致全球衰退的原因。”阿克西奥斯新闻网站昨天援引一位知情人士的话报道称，特朗普在战争期间曾在私下场合表达了对全球石油储备即将耗尽的担忧，并表示如果海峡继续关闭，可能会引发全球石油冲击。美国石油储备数据也显示，该国石油危机风险依然存在。美国最大商业石油储存中心——俄克拉荷马州库欣的原油储备已降至2000万桶，为11年来最低水平。为管理全球石油供应而设立的战略石油储备也已降至其历史最低水平，即3.4亿桶。一个多月来，美国大型石油公司的高管一直警告称，6月下旬至7月上旬，美国石油储备将达到运营紧张阶段，届时将无法弥补石油短缺。在伊朗与美国宣布达成谅解备忘录后的五天里，已有1800万桶伊朗石油进入市场，昨天还有600万桶沙特石油从霍尔木兹海峡运出。