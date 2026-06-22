阿拉格奇：执行谅解的责任在美国肩上

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇与中华人民共和国外交部长王毅于本周三下午通电话，进行了交谈和意见交换。我国外长在通话中向中方同行阐述了伊斯兰堡谅解备忘录的细节，并表示希望伊朗和中国能够利用该备忘录带来的机遇发展双边关系，特别是在能源和经济领域。我国外长还提到伊朗与中国之间高水平的互信以及两国关系的战略重要性，对北京方面对谈判进程的支持以及对该谅解备忘录的拥护表示赞赏和感谢。

阿拉格奇还提到过去的经验导致伊朗对美国形成深刻的不信任，并明确指出：“全面执行和良好履行该备忘录条款的责任，特别是在所有战线结束战争方面，在于美利坚合众国。”

中国外长也对谅解备忘录表示欢迎，赞赏伊朗政府和人民在面对压力和强权政策时的坚韧，同时赞扬伊朗伊斯兰共和国在解决问题和推进对话方面所采取的负责任和外交态度。王毅强调必须准确、全面地执行该备忘录条款，同时宣布中国愿意为促进其执行、加强地区互动以及帮助消除地区国家之间存在的模糊性和挑战而提供合作。伊朗和中国外长还强调国际社会支持该谅解备忘录的必要性，并强调联合国安理会作为维护国际和平与安全的主要机构，有责任支持该备忘录的有效执行并遵守其条款。双方还回顾了一些双边议题，并表示希望该备忘录的机遇将为伊朗与中国的关系开启新篇章。