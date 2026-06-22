船舶通过霍尔木兹海峡费用免费60天

奉至仁至慈的真主之名

根据伊斯兰堡谅解备忘录，在六十天内，不会向申请者收取任何费用，这些费用将由伊朗伊斯兰共和国政府承担。据此，已指示波斯湾航道管理部门，为落实备忘录目标，应快速、优先处理和回应申请。鉴于特殊情况以及航道上存在某些安全风险，且为确保安全通行、避免海上事故，船舶须在规定的时间和航线上通过，以便逐步增加通航量。有关通过霍尔木兹海峡的执行安排和技术细节，将由波斯湾航道管理部门公布。关于其他议题，包括扫雷工作，将根据伊斯兰堡谅解备忘录第五条的规定采取必要措施。