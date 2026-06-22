尽管停火延长，以色列对黎巴嫩的野蛮袭击仍在继续/今天对黎巴嫩南部的袭击造成29人死亡

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，尽管犹太复国主义政权与真主党之间的停火已延长，但以色列今天（周六）对黎巴嫩南部的野蛮袭击仍在继续，犹太复国主义政权在不同地区的空袭和炮击已造成至少29人殉难。黎巴嫩卫生部今天中午宣布，在以色列对黎巴嫩南部卡纳里特地区的空袭中，7人殉难，另有13人受伤，其中包括妇女和儿童。黎巴嫩民防组织也宣布，在以色列对纳巴提耶市的袭击中，16人殉难。此外，在提尔郊区巴里什地区的袭击中，另有5人殉难。黎巴嫩民防组织在一份声明中表示：我们疏散了47名公民，转移了12名伤员，并在以色列对纳巴提耶的侵略后运送了16名殉难者的遗体。黎巴嫩军队也宣布，其一名军人在以色列对黎巴嫩南部卡夫尔曼地区的空袭中殉难。黎巴嫩军队在一份声明中表示：以色列对黎巴嫩持续野蛮的侵略已造成人员伤亡，其目的是破坏任何恢复国家稳定的解决方案。黎巴嫩官方通讯社报道称，在今天早上的袭击中，黎巴嫩南部阿拉布萨利姆地区有5人殉难。此外，从昨晚至今早，以色列战机和无人机对纳巴提耶地区发动了大规模袭击，导致住宅被毁。半岛电视台报道称，以色列对纳巴提耶市和上纳巴提耶地区发动了4次猛烈袭击。此外，据报道，对黎巴嫩南部多个地区（包括卡夫尔提布宁、舒金、卡夫尔朱兹、卡夫尔曼和阿里塔希尔高地）发动了超过20次袭击。

真主党声明：遵守停火但不会退缩

黎巴嫩真主党在一份声明中宣布，从昨晚至今一直遵守停火，即使在敌人违反停火之后也是如此。该运动强调，面对敌人任何侵占土地和扩大占领的企图，它都不会退缩，其战士正对敌人严阵以待。真主党还宣布，以色列敌人正以虚假声明为借口，试图为违反停火的行为辩护，并补充说，抵抗战士已用适当的武器回应了敌人试图向阿里塔希尔高地推进的努力，并对其造成了损失。真主党一位负责官员告诉路透社，该运动不会允许以色列在黎巴嫩领土上自由行动。与此同时，一名以色列军方官员声称，真主党昨晚向黎巴嫩南部的以色列部队发射了超过50枚火箭弹。以色列军队也宣布，它正在攻击黎巴嫩南部的“真主党目标”。