两年来对莫斯科最大规模的无人机袭击

据圣裔世界大会通讯社（阿纳布）报道，俄罗斯媒体援引莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁发布的消息称，乌克兰军队周四早上对莫斯科发动的无人机袭击是两年来规模最大的一次。在此次乌克兰军队的大规模袭击中，首都郊外的一座大型炼油厂和一栋住宅楼被击中。据报道，卡波特尼亚炼油厂火灾产生的浓烟在莫斯科上空可见。俄罗斯国防部宣布，其防空部队在夜间袭击中击落了约555架无人机。莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁在其Telegram频道中表示，约180架无人机在接近莫斯科时被击落。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在社交媒体上表示：“这是对俄罗斯袭击我们城市和社会的完全正当回应，也是我们的战士针对支持俄罗斯战争机器的设施所取得的又一重要成果。”莫斯科州州长安德烈·沃罗比约夫周四表示，有16人在乌克兰的大规模无人机袭击中受伤。此次袭击还导致俄罗斯首都数个重要机场的运营中断。路透社将此次袭击描述为“今年对莫斯科最大规模的无人机袭击之一”。该通讯社报道称，卡波特尼亚炼油厂再次被击中。乌克兰通过袭击俄罗斯石油基础设施，旨在增加对克里姆林宫的经济和军事压力。路透社还提到有16人受伤以及一些住宅和商业建筑受损。据路透社报道，此次袭击是乌克兰新战略的延续，旨在将战争代价转移到俄罗斯本土深处，并展示莫斯科防御系统的脆弱性。《卫报》强调了此次袭击的象征意义，并写道炼油厂火灾产生的浓烟在莫斯科上空可见。