据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，原定于本周五在瑞士布尔根施托克地区举行的美伊第一轮谈判被推迟。瑞士外交部宣布，该会议不会在规定时间举行，但同时强调，为在条件具备时主持谈判所做的后勤和政治准备工作仍在继续。瑞士外交部在一份声明中表示：“第一轮谈判今天不会按计划举行。瑞士仍准备为这些谈判提供便利，相关准备工作也在继续进行。”瑞士这份声明发布前数小时，美国副总统J.D.万斯取消了他原定前往瑞士的行程。他原计划与伊朗谈判代表会面，并为启动关于14点谅解备忘录的对话奠定基础。

与此同时，Axios网站援引美国消息人士报道称，关于黎巴嫩问题的分歧是万斯取消行程以及华盛顿与德黑兰之间新一轮谈判无法启动的主要原因。据同一消息来源称，美国副总统原计划与伊方代表会面，讨论执行谅解备忘录的机制，但关于地区问题特别是黎巴嫩问题的分歧，阻碍了谈判进入直接阶段。伊朗此前曾强调，在所有战线特别是黎巴嫩战线停止军事行动，是继续谈判的最重要和最主要条件。在以色列上周日对贝鲁特南郊发动空袭后，伊朗武装力量宣布已准备好对被占领土进行军事回应。但美国为加速谈判进程而进行的干预，以及华盛顿同意将黎巴嫩纳入谅解备忘录，阻止了这次军事行动的实施。

值得注意的是，美国总统唐纳德·特朗普此前曾强调，与伊朗的谅解备忘录也包括黎巴嫩。在该备忘录由美伊签署后，特朗普与本雅明·内塔尼亚胡之间的分歧加剧。尽管美国持续施压要求犹太复国主义军队从黎巴嫩南部撤军，且犹太复国主义政权在停火协议达成后仍持续发动袭击，此举已遭到批评。特朗普还曾表示：“我对以色列处理黎巴嫩问题的方式不满意。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡现在应该对黎巴嫩承担更多责任。”