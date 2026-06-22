据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，中国外交部发言人林剑发表声明宣布，北京一贯支持西亚和波斯湾地区的和平与稳定，并对华盛顿与德黑兰签署谅解备忘录表示欢迎。他在强调中伊战略关系时表示：“中国和伊朗是全面战略伙伴。中方愿与伊方一道，巩固和深化政治互信，加强各领域互利双边合作，不断推进中伊全面战略伙伴关系。”中国外交部发言人随后谈到国际社会对备忘录第一阶段执行及双方未来谈判的关切，并向特拉维夫发出明确警告，明确指出：“在这一敏感时刻，包括以色列在内的所有相关方都应朝着地区和平与稳定的总体目标看齐，而不是反向行事，应采取具体步骤，以有助于和促进备忘录第一阶段的执行及第二阶段谈判的推进。”林剑最后强调，中国愿继续发挥作用，与国际社会一道，为实现西亚地区早日持久和平稳定而不懈努力。值得注意的是，中国的警告是在犹太复国主义政权官员（他们强烈反对与伊朗达成任何协议）违反备忘录条款、试图通过袭击黎巴嫩来破坏该备忘录执行之际发出的。