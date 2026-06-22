伊斯兰革命卫队：敌人若违约将面临坚决回应

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊斯兰革命卫队在最高领袖关于谈判进程及结束战争备忘录签署的指示发布后发表声明宣布：“亲爱的人民和伊斯兰的战士们，如山般稳固地支持着自己的政治家们。”声明全文如下：

奉至仁至慈的真主之名

献给最高领袖、革命领袖兼三军总司令——阿亚图拉赛义德·穆杰塔巴·哈梅内伊（愿主保佑他）阁下：

愿真主赐予穆罕默德及其后裔平安，并祈愿他的再临早日到来。

我们感赞真主，他再次以清冽的圣品源泉滋润了我们的人民，以您尊严的讯息和光辉的指引照亮了我们的双眼。这一明智的讯息更加巩固了人民的团结，使挺身而出的民众和战场上的战士们对捍卫胜利成果更加充满希望，并成为我们的政治家们在维护人民权利道路上的宝贵资本。

如今，侵略的敌人在伊朗人民历史性的崛起和伊斯兰战士们在战场上辉煌的英勇壮举面前已经失败，从将伊朗从地图上抹去、将其退回史前的立场，绝望地后退到请求和恳求谅解与谈判的境地，并在我们人民的伟大面前屈服。全体人民和战士的期望是，政治舞台也应是那辉煌战场的延伸，并最终导向维护骄傲的伊朗人民的权利。

亲爱的人民和伊斯兰的战士们，如山般稳固地支持着自己的政治家们。如果背信弃义的敌人想像过去一样，妄图贪婪地侵犯和践踏伊朗人民的权利，伊斯兰革命卫队在地面、海上、空中以及所有混合战争领域，将比过去更加强大，并利用多次战斗的经验，准备好在那位勇敢而英明的指挥官发出最微小的指示时，将一场更为巨大的历史性失败强加于他们。

伊斯兰革命卫队