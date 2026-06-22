犹太复国主义政权在黎巴嫩境内继续行动 / 巴加伊：以色列的行动违反美国承诺！

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，黎巴嫩“灯塔电视台”宣布，犹太复国主义政权对黎巴嫩南部卡夫尔提布尼特和哈达萨城镇的侵犯仍在继续。另一则消息称，犹太复国主义政权对黎巴嫩南部泽卜丁镇发动了无人机袭击。根据最新进展，半岛电视台报道了犹太复国主义侵略政权对黎巴嫩南部宾特朱拜勒地区哈达萨的无人机袭击。另一方面，犹太复国主义政权发出正式警告，宣布将在黎巴嫩境内纵深十公里处继续行动！与此同时，以色列媒体报道称，在过去几小时内，黎巴嫩南部发生了一起安全事件，造成1人死亡、11人受伤，其中部分伤者伤势严重。与此同时，伊朗外交部发言人巴加伊就犹太复国主义政权持续侵犯和罪行表示：“如果犹太复国主义政权对黎巴嫩的侵犯继续下去，将构成对对方在谅解备忘录中承诺的违反。”他补充道：“我们并不将美国与犹太复国主义政权分开看待，但他们在方式和方法上的分歧是显而易见的。”巴加伊还表示：“犹太复国主义政权不想给任何外交进程留下丝毫机会。但美国有责任迫使犹太复国主义政权尊重美国在该文件中向伊朗做出的承诺。”