据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，《华尔街日报》援引知情人士报道称，美国战争部副部长史蒂文·范伯格在本周与美国议员的电话沟通中宣布，该部需要800亿美元预算，以支付对伊战争及其他一些费用。根据《新阿拉伯人报》援引《华尔街日报》的报道，这项庞大的补充预算申请将包括用于五角大楼的资金以及农业援助和自然灾害救助计划等非军事优先事项的资金，并可能在未来几天内提交给美国国会议员。路透社宣布，截至目前尚无法独立核实该报道的真实性，且白宫或五角大楼在非工作时间未就此发表评论。

250亿美元初步估算成本 ，一名五角大楼官员去年4月曾向路透社表示，对伊战争至今已花费约250亿美元。这一数字是对伊战争成本的首次官方估算。然而，由美国总统唐纳德·特朗普与犹太复国主义政权合作于1404年12月9日（2026年2月28日）发动的这场战争的最终成本，在美国国会中仍是讨论和质疑的焦点。

反对2000亿美元预算申请

此前，一项价值2000亿美元的额外拨款初步申请曾遭到多名美国议员的强烈反对。今年4月，白宫管理与预算办公室主任拉塞尔·沃特在美国众议院预算委员会听证会上表示，他手头没有对伊战争成本的估算。这些言论是在他为特朗普批准每年1.5万亿美元军事预算的请求进行辩护时提出的。

对伊战争经济成本的担忧

拟议预算也反映了共和党在明年11月中期选举前的优先事项，该党正试图在那次选举中保持对国会的控制。这项申请提出之际，美国选民对生活成本上升、能源价格以及对伊战争带来的财政压力的担忧正在加剧。