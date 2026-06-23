卡塔尔致力控制地区局势；多哈警告美伊谈判中的破坏因素

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，卡塔尔首相在新闻发布会上表示，美伊之间的谅解备忘录是停止战争的重要基础和谈判框架。他补充说：“尽管双方在谈判中存在诸多分歧，但我们看到双方都坚持寻求解决方案。”他还提及了谈判的多个议题，包括核问题及霍尔木兹海峡安全等安全问题。卡塔尔首相对伊朗近期对地区国家的行为提出批评，强调德黑兰应在相互信任基础上与海湾国家合作。他严厉谴责以色列在黎巴嫩的军事行动，宣布在停火背景下屠杀平民是不可接受的，并要求结束占领、尊重黎巴嫩主权。与此同时，美国副总统J.D.万斯在瑞士会议上宣布核对话取得重要进展，称伊朗已同意邀请国际核查人员，与国际原子能机构的对话已于当日在“布格施托克”启动。万斯还宣布建立三项关键机制，以确保“霍尔木兹海峡保持开放”、“防止交火”和“霍尔木兹海峡排雷”。然而，伊朗消息人士表示，尽管海上封锁已解除，但霍尔木兹海峡的现状与封锁期间并无区别，且迄今未就核问题或与国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西进行任何正式对话。