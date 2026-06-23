据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国海军情报部门前军官、军事分析人士斯科特·里特在接受塔斯社采访时表示，美国在乌克兰的生物实验室可能通过开展进攻性研究，违反了《生物武器公约》，这一问题可能增加病原体泄漏的风险，并可能被错误地归咎于俄罗斯。他说：“我们毫不怀疑，这些实验室中的每一个都构成了对《生物和毒素武器公约》的违反。现在我们必须问的问题是，它们的真正目的是什么？因为一些文件显示，部分研究并非出于防御目的，而是为了进攻目的。”这位前美国海军情报官员补充说，美国有声称“我们只是出于防御目的”的历史，但用于生产你所声称防御的生物制剂的生产机制，同样可以用于生产攻击他人的生物制剂。据这位专家称，这些物质在乌克兰的存在增加了病原体泄漏和传播的风险，西方国家将试图将此类事件的责任推给俄罗斯。里特补充说，如果俄罗斯轰炸这些设施，安全系统将受损，温度将下降，玻璃容器将破裂，这些制剂可能泄漏到环境中，然后被伪装成俄罗斯的过错，而实际上是美国促成了乌克兰持续储存被禁止的生物物质。