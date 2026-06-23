CNN：以色列正考虑从黎巴嫩南部象征性撤军

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在美国根据与伊朗的谅解备忘录承诺立即结束对黎巴嫩战争之际，CNN报道称犹太复国主义政权可能从黎巴嫩领土进行有限撤军。据CNN报道，一位知情以色列消息人士称，作为与黎巴嫩未来谈判的一部分，该政权正考虑宣布从黎巴嫩南部进行“象征性”撤军。这一设想是在本周于华盛顿举行的以黎谈判之前提出的，谈判将在特朗普政府的主持下进行。据该消息人士称，以色列正在考虑有限的撤军，作为向黎巴嫩政府发出的“信号”。他声称，特拉维夫此举旨在优先推动外交途径，并将黎巴嫩与美伊谈判分离开来。撤军将包括从所谓“黄线”以外不太广阔的区域撤出部分部队。这一消息发布之际，美伊谅解备忘录第一条强调立即永久结束包括黎巴嫩在内的所有战线上的战争。然而，近日内塔尼亚胡、伊斯雷尔·卡茨及其他以色列高级官员均表示该政权将继续在黎巴嫩保持占领性存在。卡茨周日拒绝从南部地区撤军，并承诺不会从所谓的“安全区”撤离。数小时前，卡塔尔和巴基斯坦发表联合声明，宣布谈判各方已同意建立“降级核心”机制。