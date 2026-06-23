阿克西奥斯：提前检查伊朗被轰炸核设施，是华盛顿瑞士谈判的首要目标

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，阿克西奥斯网站援引两位知情人士称，华盛顿希望首轮瑞士谈判能以伊朗正式邀请国际原子能机构核查人员访问此前遭美以轰炸的核设施而告终。消息人士指出，核查人员上次访问这些设施是在2025年6月战争爆发前，实现此次访问可成为德黑兰承诺新对话路径的实际标志。作为交换，美国表示愿采取对等措施支持外交进程，包括解冻并允许伊朗获取其部分海外资产。与此同时，美国副总统J.D.万斯已抵达瑞士参与本轮对话，伊朗方面则由议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫率领、外长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇陪同出席。此次会谈是“伊斯兰堡会议”后两国首次直接接触，旨在为为期60天的外交马拉松制定执行框架，以处理关键议题，核心是伊朗核计划及共同谅解的执行机制。卡塔尔和巴基斯坦担任调停方，国际原子能机构总干事也出席会议，预计高层政治会晤后将由双方专家进行技术层面会谈。