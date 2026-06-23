澳大利亚官员：将极端主义泛化到全体穆斯林是对现实的歪曲

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，澳大利亚政府反伊斯兰恐惧症特别代表阿夫塔布·马利克在《卫报》发表文章指出，澳大利亚关于伊斯兰教的公共讨论常受广泛泛化和情绪化语言影响，应依赖基于数据和事实的分析来弥合社会分歧。这番话是针对反穆斯林参议员保利娜·汉森近日言论的回应。马利克表示，关注极少数极端主义案例会掩盖澳大利亚穆斯林社会的真实图景，绝大多数穆斯林反对暴力和极端主义。他指出，当讨论伊斯兰教和穆斯林时，首先牺牲的往往是事实；“激进伊斯兰”等流行术语缺乏分析精确性，可能强化将穆斯林主要视为安全问题的叙事。他还强调，极端化涉及多种社会和个人因素（如孤立或不满），不能简单归因于宗教身份。马利克透露，澳大利亚针对穆斯林的歧视、言语侮辱和敌对行为持续存在，戴宗教头饰的穆斯林女性尤其容易受害，清真寺和伊斯兰中心也面临破坏和威胁。他呼吁公众人物应对自身言论对宗教少数群体的影响负责，并建议政客亲自访问清真寺、与普通穆斯林对话以了解其真实生活。