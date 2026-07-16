卡利巴夫阐释性声明：我们必须时刻准备战斗 / 若伊朗无法从谅解备忘录中获益，我们没有理由遵守此类协议

据圣裔世界大会国际通讯社（阿布纳）报道，伊斯兰议会议长穆罕默德-巴吉尔·卡利巴夫今天（周三）就战争和当前局势发展发布阐释性声明，明确指出：这些天战火再次燃起，民众和各群体之间提出了各种问题，每个人都根据自己的视角作答。我们是否在寻求战争？战争和战争的阴影会结束吗？我们能通过谈判实现目标吗？当我们面对背信弃义的美国时，谈判究竟有什么意义？最终，关键问题是我们如何维护自身权利并赢得这场战争？

他补充道：如果我们从国家利益、国家安全的角度出发，摒弃派系眼光看待这个问题，就能找到明确、清晰和准确的答案。首先，我们必须认识到，我们与美国陷入了一场本质性和存在性的战争，其目标不仅是推翻伊斯兰革命神圣政权作为正义阵营的核心机构，还要肢解我们亲爱的伊朗国家。敌人的这一战略从未改变。我们必须时刻准备战斗，同时也要运用外交和谈判工具。

议长强调：第二，正如我之前多次说过的，美国在任何时候只要有能力，就会寻求打击伊朗和推进自身利益，这并不局限于战争、谈判或仅针对现任美国总统。因此，我们在战争或谈判中的立场也必须基于国家利益和安全，保持现实主义和长期眼光。因此，除了依靠自身实力和变得强大之外，别无他途。

第三，伊朗民族和武装部队的团结抵抗，挫败了敌人在40天战争中的邪恶计划，迫使他们要求停火并进行谈判，但这肯定没有改变他们的错误战略。美国始终具有霸权本性，永远不会接受一个强大的伊朗。

卡利巴夫在阐释性声明中向伊朗人民表示：谅解备忘录只有在条款有效且正在执行时才有意义，否则，如果伊斯兰共和国无法从这份文件中获益，我们也将基于我之前说过的“以眼还眼”政策，没有理由遵守此类协议。正如这些天我们所目睹的，我们的武装部队一如既往拥有充分的自由来应对敌人的侵略。