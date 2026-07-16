哈马斯：联合国特使的言论是在偏袒犹太复国主义政权

据圣裔世界大会国际通讯社（阿布纳）报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）指责联合国加沙和平特使尼古拉·姆拉德诺夫偏袒犹太复国主义政权的立场。哈马斯领导人巴塞姆·纳伊姆在一份声明中宣布：姆拉德诺夫关于加沙地带人道主义援助物资流入情况与协议前相比有所改善的说法，完全不符合该地带的生活和人道主义现实，实地评估显示人道主义局势仍在持续恶化。

他补充说，这位国际特使没有指明违反停火的责任方，而犹太复国主义政权自签署协议以来仍在继续其军事行动。纳伊姆援引加沙地带政府新闻办公室的报告指出，犹太复国主义者的袭击和军事行动已导致超过1100名巴勒斯坦人殉难、3000多人受伤，其中大多数是妇女和儿童。

这位哈马斯高级成员驳斥了有关该运动反对谈判“路线图”的指控，强调哈马斯仍在当前对话框架内与这一提议进行互动，从未宣布反对，而是继续协商以维护巴勒斯坦民族利益。

纳伊姆强调，哈马斯正在努力达成一项能结束加沙地带军事行动的协议，但同时坚持必须有明确的保证和具有约束力的执行机制，以避免犹太复国主义政权不遵守上一阶段协议执行的情况重演。他还批评了姆拉德诺夫关于协议执行无需遵循时间顺序的说法，认为这违反了安理会决议和国际人道主义法。