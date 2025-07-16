外交部回应美国拘留伊朗公民事件

据AhlulBayt (AS) 通讯社报道，我国外交部海外伊朗人事务总干事Alireza Hashemi Raja强烈谴责美国政府最近大规模拘留居住在美国的伊朗公民并对他们进行不人道对待的非法行为。

Hashemi Raja表示：“美国此举是在其支持和干涉犹太复国主义政权对伊朗主权和领土完整的非法军事侵略之后发生的，这显然违反了国际法惯例。”

他表达了对美国政府此举的严重关切，并补充说：“根据收到的报告，美国国土安全部 (DHS) 作为政策制定者和美国移民及海关执法局 (ICE) 作为执行者，已经开始对居住在美国的伊朗公民实施严厉的政策和措施，并进行了大规模的执法和安全行动。这种情况已经给被拘留伊朗人的家庭带来了日益增长的严重担忧。”

他援引1963年《维也纳领事关系公约》，提醒美国政府有义务和责任为伊朗伊斯兰共和国驻华盛顿利益保护办公室提供便利，以便在最短时间内获得领事接触，并补充说：“尽管进行了初步的领事交涉，但迄今为止我们尚未收到关于这些公民被拘留原因的令人信服的解释。我们认为对居住在美国的这部分伊朗人进行压迫和不人道待遇是不可接受的，我们要求尊重他们的权利并立即公布他们的详细信息，以及便利领事接触以便为他们提供必要的服务。”

海外伊朗人事务总干事表示：“仅仅根据国籍或宗教剥夺数百人在他国居住的权利，是美国执政当局种族歧视和系统性种族主义的体现，违反了国际人权规范，特别是禁止歧视原则和基本人权。这自然会给美国政府带来国际责任。”

Hashemi Raja强调伊朗伊斯兰共和国坚决支持其公民的权利，他说：“我们将不遗余力地采取一切措施，保护伊朗人在面对美国政府歧视性决定所产生的影响和后果时的权利，如果任何被拘留在美国的同胞希望返回祖国，他们将获得伊朗伊斯兰共和国政府的全力支持和援助。”