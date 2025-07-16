经济武器在对黎巴嫩真主党的战争中/以色列为何惧怕信贷机构？

据国际AhlulBayt (AS) 通讯社报道，在犹太复国主义政权对黎巴嫩持续侵略的阴影下，以及华盛顿和特拉维夫削弱真主党的努力中，敌人的主要目标之一就是切断这一抵抗运动的财政来源。

在此框架下，削弱作为真主党财政臂膀的“Al-Qard Al-Hasan”（借贷机构）成为重点；该机构在过去二十年里已成为数万黎巴嫩人的可靠资金来源，并在管理支持抵抗的地区经济方面发挥了重要作用。

黎巴嫩《消息报》主编易卜拉欣·阿拉明（Ibrahim Al-Amin）因其与黎巴嫩真主党的密切关系而闻名，他在以下文章中探讨了犹太复国主义政权对黎巴嫩伊斯兰抵抗运动的这场经济战：

在去年秋天以色列对黎巴嫩的大规模侵略中，犹太复国主义敌人袭击了贝鲁特南郊的多个地点，声称这些地方是真主党藏匿资金的地点。

这些袭击伴随着一些黎巴嫩记者的媒体宣传，他们声称Al-Sahel医院大楼下有一个坚固的房间，里面有属于真主党的保险箱。

在这次战争中，以色列暗杀了一些他们称之为“金融转移链”的抵抗力量负责人。例如，2024年4月，以色列情报人员在“贝特迈里”地区的一个别墅中诱捕并杀害了黎巴嫩兑换商穆罕默德·易卜拉欣·萨鲁尔（Mohammed Ibrahim Sarour）。敌人声称他在将资金从伊朗和真主党转移给巴勒斯坦抵抗力量方面发挥了关键作用。

在最近侵略的最后一天，就在11月27日停火生效前几个小时，以色列无人机轰炸了贝鲁特拉斯区的兑换点，理由是向真主党转移资金。

两周前，敌人对黎巴嫩南部一辆汽车的空袭导致一名兑换商和他的两个儿子殉难，理由是他们为抵抗力量进行金融活动。

在过去的六个月里，贝鲁特机场一直是检查从伊朗、伊拉克、非洲或其他国家抵达黎巴嫩的旅客行李的团队持续出现的地方。以色列通过美国人向黎巴嫩当局施压，声称这些资金是为真主党准备的。

美国人多年来一直指控被列入制裁名单的任何人与真主党进行金融合作或腐败。根据官方安全档案，敌人已着手招募能够获取房产所有权信息的人员；这与此前一些黎巴嫩银行根据美国要求所做的工作相同。

压力导致大型和小型银行关闭了政府雇员、大学教授和知名人士的账户，仅仅因为他们是真主党成员或与真主党关系密切，甚至无需正式要求。

与此同时，“Al-Qard Al-Hasan”机构一直是美国/欧洲官员与黎巴嫩金融机构之间对话的焦点之一。起初他们称之为真主党的金融臂膀，然后又指责其洗钱和吸收非法资金。

然而，所有人都知道，该机构既不是银行，也与黎巴嫩银行系统无关，它只是一个在过去二十年里不断发展并获得民众支持的民间金融机构。

烈士赛义德·哈桑·纳斯鲁拉赫在一次讲话中也曾呼吁民众支持该机构，对其的信任度如此之高，以至于没有人担心自己的投资会损失。

在最近的战争中，以色列轰炸了黎巴嫩大部分地区的Al-Qard Al-Hasan机构中心，并试图将民众与该机构的关系描绘成危险的。然而，没有任何客户提出投诉，该机构作为预防措施，向大多数存款人提供了现金支付。

数千万美元被退还给客户，许多人在战争结束后再次存入资金。甚至有一部分民众表示声援该机构，并决定不提取自己的资金。

黎巴嫩所有金融领域的活跃人士都知道，未经存款人同意，任何活动都不会进行。真主党也通过该机构在战争期间支付了近10亿美元，用于帮助流离失所者、重建房屋和租赁新房；这一数字甚至连黎巴嫩政府也无法成功执行。

事实很简单：那些想要摧毁抵抗力量武器的人，首先瞄准了它的财政来源。黎巴嫩中央银行在执行美国命令方面有着辉煌的记录，也走上了这条道路。

黎巴嫩中央银行行长卡里姆·赛义德（Karim Said）最近的行动也与他过去反对真主党的立场不无关系；因为他支持彻底消除抵抗力量，而不仅仅是其财政来源。

摩根·奥尔塔格斯（Morgan Ortagus）发送给黎巴嫩三位总统的文件，至今仍放在他们的桌上，其中一项内容是强制对Al-Qard Al-Hasan机构采取行动，而这一条款现在正在执行。

然而，与敌人的设想相反，这些压力既不会导致崩溃，也不会减少民众对抵抗力量的支持。相反，每天都有新的理由让黎巴嫩人民明白，抵抗力量的武器是他们存在不可分割的一部分，而不仅仅是抵抗敌人的工具。