英国禁止以色列官员出席伦敦国际武器展 

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，英国政府表示以色列官方人员今年不得参加伦敦国际军械与军事装备展览会（DSEI）。该决定是在国际社会对以色列加沙军事行动批评加剧的背景下作出的。

英国政府发言人在接受"政客"网站采访时强调："以色列政府在加沙升级军事行动的决定是错误的。因此，我们可以确认不会邀请任何以色列政府代表团参展。"

该发言人补充道："必须通过外交途径解决冲突，包括实现立即停火、释放被扣押人员，以及大幅增加对加沙民众的人道主义援助。"

尽管政府官员被禁止出席，以色列军工企业仍可参加伦敦武器展。预计这些企业的参展将引发大规模抗议活动。

根据"政客"网站报道，英国官方已将此决定告知以色列政府，并表示若以方遵守在巴勒斯坦被占领土上的国际人道法，未来可能解除该禁令。

以色列国防部回应称此举是针对以方代表的蓄意侮辱行为，宣布将不会参展且不设立国家展馆。

以色列国防部声明指出："该决定出台之际，以色列正与多个极端伊斯兰组织在多条战线交战，这些组织威胁着西方国家的安全与国际航道。"

声明同时指责英国此举是在为极端分子服务，合法化恐怖主义行为，且受到全球安防展会专业框架之外的政治考量影响。

在此外交摩擦持续期间，以色列对加沙多地的空袭仍在继续。在冲突重启第166天，大规模轰炸已造成大量人员伤亡。