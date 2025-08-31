加沙地带80%区域遭摧毁 

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，以色列第12频道报道称，至少有3.6万栋建筑在加沙城被完全破坏，这一数字相当于冲突爆发前该地区建筑总量的近80%。破坏程度在城内分布不均，在沙贾耶（东部）、纳斯尔（北部）和沙提难民营（西部）等区域，仅剩极少数建筑得以留存。

在其余地区如雷马尔（中部和南部）、塔法（东部）及老城部分区域，仅有25%至39%的建筑保持完整。位于市中心的达拉杰区约有40%的建筑未被完全摧毁。

以色列消息源表示，以军正持续向加沙城推进以实现全面控制，但面临重大军事与政治挑战。军事专家警告称，进入人口密集城区作战的士兵将面临极端复杂的战场环境：狭窄的街道、数万吨废墟、伏击点、爆炸装置以及庞大的隧道网络。

以色列安全总局（辛贝特）前公共安全部门负责人、赖希曼大学反恐政策研究所研究员沙洛姆·本·哈南指出，大规模废墟使得部队进入建筑时面临墙体坍塌和坠入坑洞的高风险。他强调："从空中摧毁隧道比摧毁建筑困难得多，必须预料到多数建筑下方都存在用于伏击的隧道通道。"

本·哈南同时表示，以色列当局和巴勒斯坦组织均对此行动做了充分准备，哈马斯将此视为决战，将会投入全部军事能力和资源。

值得注意的是，以色列政府于2025年8月批准了一项由总理内塔尼亚胡主导的计划，要求逐步完成对加沙地带的全面占领，其中加沙城被列为首要目标。

自2023年10月7日以来，以色列在加沙的军事行动已导致该地区62,895名巴勒斯坦人丧生，158,629人受伤，超过9,000人失踪。此外，还有313人因饥荒死亡，其中包括119名儿童。