伊拉克奇称欧洲三方行动非法且具有挑衅性 

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，欧盟外交事务负责人卡娅·卡拉斯表示，未来几周将为解决伊朗核问题提供外交窗口。此前欧洲国家设定了30天期限，要求德黑兰在联合国制裁恢复前重返履约承诺。

卡拉斯对记者表示："我们已进入新阶段，这30天是寻求外交解决方案的机遇期。"

据悉，卡拉斯昨夜与伊朗伊斯兰共和国外交部长阿巴斯·伊拉克奇进行了电话会谈。

伊拉克奇在通话中指出欧洲三国的行为非法且无理，强调此举令人质疑这些国家对伊朗的真实意图，并使外交途径复杂化。

他同时警告称，伊朗将对此类挑衅行为采取相应对等措施。

伊朗外交部长阿巴斯·伊拉克奇在致联合国安理会和联合国的信中，呼吁抵制毫无根据的政治游戏，维护国际法权威与安理会公信力。

他强调欧洲三方启动对伊制裁恢复机制无效，因为核协议（JCPOA）其他缔约方并未正式认可该行动。

伊拉克奇表示："伊朗坚信外交是解决分歧最有效、最高效的途径。"

他重申德黑兰致力于通过有目标的对话达成新协议，保障伊朗根据《不扩散核武器条约》享有的权利，并关注共同关切，包括影响伊朗民生的不公正制裁。

俄罗斯外交部谴责欧洲恢复对伊制裁的决定，呼吁各方恢复建设性对话以避免伊朗核问题陷入新危机。

该部声明指出："欧洲三方启动制裁恢复机制毫无法律依据"，要求欧洲在造成不可逆转后果前重新考虑决定。

俄方强调对抗性做法没有未来，当务之急是回归建设性对话防止危机升级。