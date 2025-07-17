伊拉克奇回应以色列对叙利亚的袭击/世界必须团结起来制止这种疯狂的侵略

据阿赫勒贝特（阿卜纳）国际新闻社报道，伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇周三对犹太复国主义政权对叙利亚的大规模袭击作出回应，写道：“不幸的是，这完全在意料之中。下一个首都是哪里？”

他在X（推特）上发布的信息全文及其译文如下：

不幸的是，这完全在意料之中。下一个首都是哪里？ 野蛮而失控的犹太复国主义政权没有底线，只懂一种语言。世界，包括该地区，必须团结起来制止这种疯狂的侵略。 伊朗支持叙利亚的主权和领土完整，并将永远与叙利亚人民站在一起。